Bestuurder rijdt in op geparkeerde auto's Meidoornstraat

De politie vermoedt dat de man onder invloed van alcohol of drugs was. Ze konden hem nog niet horen omdat hij buiten bewustzijn was. In het ziekenhuis is bloed bij hem afgenomen.

Volgens getuigen reed de bestuurder vanaf de Lunetstraat de Meidoornstraat in met een zeer hoge snelheid. Hierbij miste hij op een haar na een lantaarnpaal. Uiteindelijk raakte hij een bedrijfswagen van KPN aan de andere zijde van de straat. Deze wagen kwam drie parkeervakken verder terecht, ook een rode auto die hierachter stond werd hierbij geraakt.

De bestuurder zat gewond in zijn auto en toen omstanders rook uit de auto zagen komen, hebben zij hem eruit getrokken. De brandweer had het incident vrij snel onder controle. De auto is total loss.

Beide zijdes van de Meidoornstraat werden afgezet door de politie. De auto en de bedrijfswagen zijn beide getakeld door een berger. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.