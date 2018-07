Vrouw (30) opgepakt in Boeimeer voor bezit van harddrugs

Twee agenten zagen tijdens hun dienst licht branden bij een bekend drugsadres. De agenten wisten dat de bewoner niet thuis was en gingen daarom een kijkje nemen. In het pand troffen zij de vrouw aan. Zij had harddrugs bij zich.

De agenten hebben vervolgens een nader onderzoek gehouden met toestemming van de Officier van Justitie. Met behulp van een drugshond zijn in verschillende kamers van het huis harddrugs gevonden. Mogelijk is het huis in gebruik als dealadres. De politie heeft onder andere 500 pillen aangetroffen, 3 gram amfetaminepasta, 3,5 gram hasjolie en 100 gram amfetamine. Een van de pillen werd aangetroffen in een stofzuigerzak.

De politie heeft ook twee fietsen en pinpassen gevonden in het pand. Momenteel onderzoeken zij of deze zijn gestolen. De spullen en de drugs zijn in beslag genomen.