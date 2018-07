De man is van zijn scooter af gesprongen, waardoor de scooter op de grond viel. Vervolgens begint hij op de man in de scootmobiel in te slaan. Hierna pakte de man zijn scooter op en reed weg. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis

Er zijn diverse getuigen van het incident. De politie doet onderzoek en is daarom op zoek naar de man op de scooter. Het is niet duidelijk waarom de man in de scootmobiel geslagen is.