22 bekeuringen uitgedeeld bij grote verkeerscontrole in Breda

Breda Jeangu Macrooy, Memphis Maniacs en Everlast toegevoegd aan Breda Barst Jeangu Macrooy, Memphis Maniacs, Everlast, The Overslept, Beaux Gris Gris & The Apocalypse en The Dubbeez zijn toegevoegd aan de line-up van gratis popfestival Breda Barst. Het programma voor zaterdag 15 en zondag 16 september in het Valkenberg is hiermee bijna compleet, laat de organisatie weten.