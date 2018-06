Jeangu Macrooy, Memphis Maniacs en Everlast toegevoegd aan Breda Barst

Dit jaar staan onder andere Millionaire, Wulf, EUT en Equal Idiots op het podium. Het festival is gratis toegankelijk.

Jeangu Macrooy maakte afgelopen jaar snel carrière. Hij speelde de rol van Judas tijdens The Passion en trad ook meerdere keren op tijdens DWDD. Memphis Maniacs brengt haast onmogelijke combinaties van hits. Nadat Everlast (USA) met House of Pain een wereldhit scoorde met Jump Around, deed hij dat in solo met What It's Like dunnetjes over.

Ook Dishking en Myllie & The Tunes wonnen tijdens de Breda Barst Kick-Off afgelopen zaterdag een podiumplek op popfestival. Zij werden gekozen door de vierkoppige jury. De publieksprijs ging naar Frantic. Ook zij treden op tijdens Breda Barst 2018.