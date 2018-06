Politie ontvangt 25 tips over valse bommeldingen in Breda

De politie is op zoek naar een vrouwelijke pleger van de valse telefoontjes. Maandag besteedde Bureau Brabant aandacht aan de zaak.

De eerste melding deed de vrouw rond 18.20 op dinsdag 15 mei. Ze belde het alarmnummer en zei dat enkele mannen een pistool aan haar getoond hadden en dat ze bij haar een zware tas om hadden gedaan. Ze was bang dat er een bom in zat omdat er een raar geluid uit de tas kwam. Daarom had ze zich in het het toilet op het station van Breda opgesloten.

De hulpdiensten gingen naar het station, maar er werd geen bom aangetroffen. Het station was enkele uren volledig afgesloten en het treinverkeer werd stilgelegd.

Alarmnummer

Rond acht uur diezelfde avond belde de vrouw weer 112. Haar stem werd herkend. Volgens haar zou er nu sprake zijn van een bom in de Polderstraat in de Bredase wijk Belcrum. Ook dit was een valse melding.

Op 20 mei, een paar dagen later, belde de vrouw rond vijf voor half acht voor de derde keer met het alarmnummer. Ze zei dat haar broer een aanslag zou plegen op Dancetour op het Chasséveld in Breda. Ook deze melding was vals.