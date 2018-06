29-jarige man door Britse politie aangehouden voor schietpartij in 2017

Een 40-jarige Roosendaler was daarbij in zijn been geschoten. Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van BN de Stem.

In eerste instantie leverde buurt- en sporenonderzoek na het incident niets op. Het slachtoffer had, na behandeling aan zijn verwondingen, een verklaring afgelegd. Daaruit bleek de mogelijkheid dat de dader een bekende was van het slachtoffer.

De 29-jarige man stond op de Europese opsporingslijst en is afgelopen week in het Engeland aangehouden voor het incident. De verdachte is overgedragen aan de Nederlandse politie en zit vast. Zaterdag is hij voor het eerst gehoord.