Skatepark Pier 15 gastheer van World Cup Skateboarden

Vorig jaar organiseerde Pier 15 al het NK skateboarden. ''Dat was zo’n succes en smaakte naar meer'', stelt Rinse Staal van Pier 15. ''Toen ontstond het wilde idee: laten we een World Cup organiseren. Daarop zijn we in gesprek gegaan met de organisatie.''

De World Cup past volgens hem in de ambitie van skatepark, gemeente en provincie. ''We zijn er heel trots op dat we dit kunnen doen. We willen echt een toplocatie worden. Dit zet ons op de kaart, er is veel internationale aandacht en de filmpjes gaan de hele wereld over.''

De wedstrijden worden gehouden op 21, 22 en 23 september. ''Op vrijdag zijn de trainingen, op zaterdag de kwalificaties en op zondag de finale.'' Daarnaast is er een randprogramma met masterclasses en officieuze wedstrijden, onder meer in de bowl buiten.

De deelnemers van de World Cup komen onder andere uit ''Argentinië, Brazilië en Rusland. Die deelnemers reizen de hele wereld rond.'' Pier 15 gaat vanwege de wedstrijd in augustus even kort dicht. ''Voor een paar aanpassingen aan de baan.''