Woningen op plek bedrijfsverzamelgebouw bedrijfspand

Wat voor woningen er precies komen, is nog niet duidelijk geeft Lars Paantjens van Sprangers aan. "We zitten open met de gemeente aan tafel, over wat voor woonprogramma het moet worden. Dat kunnen grondgebonden woningen zijn, gestapeld of een combinatie van beiden." Bij de plannenmakerij wordt ook de wijkraad betrokken.

Paantjens verwacht binnen nu en drie tot vier maanden een plan te maken, waar overeenstemming over is met de verschillende partijen. Hij is hoopvol gestemd. "Dit zijn goede locaties om woningen toe te voegen, het is een vreemde eend in de bijt tussen allemaal woningen en daarmee vrij logisch om om te vormen."

Het perceel is iets meer dan vijftig bij vijftig meter. "Het kunnen appartementen worden, of patiowoningen, dat is ook geen rare gedachte. Hoe ontsluit je gebied, daarover gaan we aan tafel met de gemeente."

Doelgroep

De zoektocht naar het type woningen hangt ook vast aan de zoektocht naar de doelgroep. "Of doorstromers, of ouderen en een- en tweepersoonshuishoudens. Zelfstandig, maar voorzien van gemakken."

Sprangers en BPD sloten een samenwerkingsovereenkomst om op die manier de grondposities in de gemeente te kunnen ontwikkelen. Samen gaan de twee ook aan de slag met de voormalige kadasterlocatie aan de Markendaalseweg.