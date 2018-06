Wethouder Greetje Bos verhuist nog niet naar Breda wegens bedreiging

Van der Voort geeft dat advies op basis van een bestaande bedreiging. Haar bestaande woonadres is daarom geheim, gerealiseerd door de politie op advies van de hoofdofficier.

In augustus vorig jaar werd bekend dat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie was binnengekomen over mogelijke plannen van Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, om Bos wat aan te doen. Zij was de officier van justitie in de strafzaak tegen Otto.

Vorige maand werd bekend dat hij niet langer vervolgd wordt voor het beramen van een aanslag op Bos. Volgens het Openbaar Ministerie was er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs hiervoor.

De raad heeft ingestemd met de gevraagde ontheffing voor het woonplaatsvereiste van een jaar. De burgemeester gaf aan dat de voormalig officier van justitie zeker de wil heeft om in Breda te gaan wonen, mits de situatie dat toelaat.