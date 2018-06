Breda Twee personen aangehouden bij hanhavingsactie politie in Markdal De politie heeft woensdag twee mannen (24 en 28 jaar) in Markdal aangehouden op verdenking van overtreding van de opiumwet. De aanhoudingen waren onderdeel van een grote hanhavingsactie in de Bredase wijk na meerdere signalen van drugsdeals.