De verkoper had een afspraak met een man die mogelijk de crossmotor wilde kopen, meldt de politie Breda. Toen ze over de koop in gesprek waren, werd de verkoper bedreigd met een vuurwapen. Daarop ging de man er met de motor vandoor.

Op Burgernet is er een melding uitgegaan van de dader. De politie is op zoek naar een man van in de twintig met een grijze broek en een grijszwart vest.