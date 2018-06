Drie locaties Amphia ziekenhuis houden open dag

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers lieten de bezoekers de veelzijdigheid van het ziekenhuis zien. "Amphia medewerkers en medisch specialisten hebben zich vol ingezet voor een echte ervaring van het ziekenhuis voor de bezoekers", vertelt Olof Suttorp, voorzitter raad van bestuur in een persbericht.

"Bezoekers konden zelf in een simulatie ervaren hoe het is om te opereren. Dit maakte grote indruk op onze bezoekers, mooi om te zien."

Op de Pasteurlaan in Oosterhout en het Molengracht en Langendijk in Breda hielden allerlei leuke activiteiten. Op de locatie Langendijk stonden ouderenzorg en de zorg voor moeder en kind centraal. Molengracht was de plek waar de bezoekers heen moesten voor de nieuwste onderzoeks- en behandeltechnieken.

Demonstraties

Ook waren daar in de centrale hal demonstraties van de Spoedeisende hulp en de Intensive care. Oosterhout pakte uit met activiteiten over onder andere de Orthopedische kliniek Amphia en de afdeling Kindergeneeskunde.

Via een uitgezette route konden bijna vierduizend geïnteresseerden zien hoe de bouw van het nieuwe ziekenhuis vordert. Dit was in het kader van de Dag van de Bouw. Het Amphia kijkt al met al terug op een geslaagde dag.