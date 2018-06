Verdachten fatale ripdeal Breda blijven langer vastzitten

Het 26-jarige slachtoffer Kaan Safranti werd op zondag 8 april doodgeschoten in een huis in Breda. Na de schietpartij reed een aantal auto's hard weg. De kalasjnikov die vermoedelijk is gebruikt door de daders werd later in de berm van de A58 in Gilze gevonden en is waarschijnlijk gedumpt tijdens hun vlucht.

De politie wil over het motief voor de schietpartij niks zeggen maar volgens burgemeester Paul Depla van Breda ging het om een ripdeal.

De vijf verdachten komen uit Venlo, Geleen, Sittard en Roermond en zijn tussen de 21 en 27 jaar oud.