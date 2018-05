Eerste namen Breda Barst bekend

Het optreden van Millionaire is ook de comeback van de Belgische band na meer dan 10 jaar afwezigheid. Wulf scoort momenteel een enorme hit met 'Mind Made Up' en was eerder al te horen op de heerlijke zomerhit 'Summer On You' van Sam Feldt en Lucas & Steve.

Een ander nieuw lievelingetje van Nederland is de Amsterdamse Post Pop band EUT. Het vijftal was het afgelopen jaar de grote favoriet in de Popronde en sindsdien staan ze veel op de planken.

Het festival is gratis toegankelijk.