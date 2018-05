PvdA Breda stemt in met deelname aan college

Breda Gemeente Breda maakt afspraken over verminderen discriminatie bij uitgaan De gemeente Breda heeft woensdag samen met de horeca, beveiligingsbedrijven, politie en het Openbaar Ministerie in het vernieuwde Convenant Veilig Uitgaan striktere afspraken gemaakt over het voorkomen van discriminatie in uitgaansgelegenheden in Breda.