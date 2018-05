Burgemeester roept op tot melden overlast Night Flight

Omwonenden moeten overlast die zij ondervinden van bezoekers van hostel Night Flight blijven melden aan de gemeente. Dat geeft een woordvoerder aan namens burgemeester Depla.

"Alleen dan kan er een dossier worden opgebouwd en de overlast ook gekoppeld worden aan het hostel. Die overlast is nu nog niet direct te koppelen aan de overlast."

"Het komt dus echt aan op samenwerking, we hebben de hulp van de omwonenden daarin nodig", stelt de woordvoerder. De SP en de omwonenden kondigden deze week aan zelf te gaan posten bij het hostel, om op die manier de overlast zelf te constateren.

De afgelopen maanden maakten omwonenden geregeld melding van overlast. Dat deden ze ook met foto’s en video’s. Voor het nemen van maatregelen is dat niet voldoende, blijkt. Daarvoor moet de gemeente in de persoon van BOA’s zelf de overtreding constateren.

Raadsleden

"Dat bracht ons op het idee om als raadsleden zelf hier samen met omwonenden een nacht te gaan posten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes in de aankondiging van de actie.

"De gemeenteraad is namelijk het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Breda. Als zelfs de getuigenis van raadsleden niet voldoende is voor Depla om eindelijk eens op te treden, wat brengt hem dan nog wel in beweging?"

De burgemeester geeft net als in de raadsvergadering van 19 april aan mee te voelen met de omwonenden. Samen met hen wordt nu ook hard gewerkt aan een oplossing voor de overlast, geeft de woordvoerder aan. “Er zijn extra manuren ingezet op toezicht van de omgeving en het hostel en is er ook cameratoezicht aangebracht. Hierdoor en door samenwerking met de omwonenden, die nog steeds onmisbaar zijn in dit verhaal als het aankomt op melding maken van de overlast, kunnen de boa’s snel ter plaatse zijn als het nodig is.”

Het hostel werd eerder verplicht een portier te plaatsen tijdens uitgaansavonden. In een beroep werd die maatregel teruggedraaid. De buren klagen al jaren over de gasten van het hostel. Met de actie van zaterdag op zondag hopen de omwonenden samen met de SP op versnelde maatregelen.