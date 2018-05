Breda Gelijk verbaasd over eetkraam op invalideparkeerplaatsen

"Het verbaast ons dat juist daar een kraam mag staan", geeft Brans aan. Hij benadrukt dat de ondernemer in kwestie daar mag staan tijdens het Spanjaardsgat Festival. "Hij doet niks verkeerd, hij heeft netjes een vergunning." De eettent staat tijdens het evenement al een aantal jaren op deze plaats, geeft de gemeentewoordvoerder aan. Wat Brans betreft had de gemeente die vergunning echter niet opnieuw moeten geven.

Bij de gemeente zijn volgens de woordvoerder geen klachten bekend. "Maar voor een volgende editie zullen we nog eens goed kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in relatie tot de parkeerplaatsen."

Brans bestrijdt dat er geen klachten zijn. "Er zijn wel degelijk klachten bekend, ik heb vorig jaar gebeld. Ons is toen toegezegd dat ze dit zouden oppakken. Dat is kennelijk niet gedaan." Marcel van den Muijsenberg van Breda Gelijk deed dat eveneens. "Wij zijn daar echter nooit over teruggebeld."

Opnieuw klacht

Ook nu diende Brans weer een klacht in. "Het lijkt me goed om zo’n signaal mee te nemen en serieus te nemen", reageert de gemeentewoordvoerder. Van den Muijsenberg hoopt op actie. "Dat je de vergunning nu niet terugdraait, kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar als er nu ook weer niks gebeurt, dan blijven we ieder jaar hier over klagen en komen we niks verder."

De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat bij een evenement als het Spanjaardsgat Festival een evenemententerrein wordt aangewezen. "Dat is geen groot gebied in dit geval, maar een manier om ook te kunnen handhaven als bijvoorbeeld zo’n eetkraam op een andere plaats staat dan de ingetekende in de vergunning."

Evenement

De invalidenparkeerplaatsen vallen in dit geval binnen dat evenemententerrein. "Vergelijk bijvoorbeeld het Chasséveld, waar ook diverse parkeerplaatsen, ook voor invaliden, tijdelijk niet beschikbaar zijn om ruimte te geven voor een evenement."

De mindervalide bezoekers van de binnenstad die aan deze zijde willen parkeren, moeten violgens Van den Muijsenberg naar de overkant van het Spanjaardsgat. "Dan zit je vijftig tot honderd meter verder. En er zijn al niet zo veel invalideparkeerplaatsen, zeker niet in het uitgaansgebied."