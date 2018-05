Verdachte aangehouden voor overvallen drogisterijen Breda en Ulvenhout

Breda Advocaat-generaal adviseert vonnis schietpartij Breda in stand te houden Plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens adviseert de Hoge Raad de veroordeling van de 39-jarige Bredanaar Pearl S. in stand te houden. S. werd in 2017 in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor de schietpartij bij een winkelcentrum in Breda in 2015.