Verdachte steekpartij Klaverweide is 42-jarige partner of ex-partner

Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van BN de Stem. De aanleiding van de steekpartij waarbij een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet om het leven kwam, moet worden gezocht in de relationele sfeer.

''Uit gesprekken met getuigen maken wij op dat de man en vrouw partners waren, of in ieder geval ex-partners'', meldt een politiewoordvoerder.

De verdachte werd ter plaatse door enkele agenten aangehouden. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex overgebracht. De verdachte was geen bekende van de politie.

Het incident vond plaats rond 18.30 uur. Politie en ambulancepersoneel hebben eerste hulp verricht aan het slachtoffer. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed later. De 42-jarige man was niet bekend bij de politie.

Beeldmateriaal

De politie had de omgeving waar de vrouw is neergestoken afgezet. De omgeving is rond 22.30 uur woensdagavond weer vrijgegeven.

De politie is nu op zoek naar mensen die foto's of video's hebben gemaakt van na de steekpartij.

[[twitter:tweet_url: https://twitter.com/Politie_Breda/status/996832871867351042]]

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!