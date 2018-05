Advocaat-generaal adviseert vonnis schietpartij Breda in stand te houden

Het advies van de advocaat-generaal werd dinsdag gepubliceerd.

S. stelde na het hoger beroep, beroep in cassatie in. De verdachte klaagt in cassatie over de betrouwbaarheid van de verklaringen van een getuige en over het feit dat het Hof het beroep op noodweer of noodweerexces, het plegen van een strafbaar feit om jezelf of in een ander in een noodsituatie te beschermen, heeft verworpen.

Paridaens zegt in haar advies dat geen van de cassatieklachten kan leiden tot vernietiging van de uitspraak. Ze adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep te verwerpen. De Hoge Raad is vrij om dit advies al dan niet te volgen.

Pearl S. uit Breda is veroordeeld voor doodslag op de 28-jarige Rudi Schouten. S. schoot de man op Goede Vrijdag in 2015 na een vechtpartij met tien kogels dood. Bij het incident waren onder meer verschillende leden van motorclub Satudarah betrokken. S. ging eerder al in hoger beroep tegen de uitspraak, maar de straf die de rechtbank oplegde bleef onveranderd.

