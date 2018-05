Breda Jazz Festival van start op Grote Markt

De voorzitter van Breda Jazz Festival, Bart Wouters, opende het festival op een volle Grote Markt.

Wouters bedankte de vele vrijwilligers en verschillende organisaties die mee hebben gewerkt aan Breda Jazz Festival en gaf aan dat hij veel zin heeft in de 48e editie van het jazzfestival. "We zijn ook al aan het kijken naar wat we gaan doen tijdens het 50-jarige bestaan over twee jaar, maar daar gaan we over vier dagen mee verder."

Het festival werd geopend door de 'Echoes of Swing'. Die band is na tien jaar terug in Breda.