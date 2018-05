Hier vinden de officiële herdenkingen plaats in Breda

Grote Markt

In het Stadhuis aan de Grote Markt vindt vanaf 18.20 uur een herdenking plaats van alle oorlogsslachtoffers. De slachtoffers worden herdacht door middel van twee minuten stilte. Voorafgaand houdt burgemeester Depla een toespraak.

Prinsenbeek

Vanaf 19.00 uur vindt een herdenking plaats in de Rooms Katholieke kerk aan Markt 34 in Prinsenbeek. Wethouder Alfred Arbouw is aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid.

Teteringen

In de Willibrorduskerk in Teteringen vindt een herdenking plaats van oorlogsslachtoffers met twee minuten stilte onder leiding van wethouder Boaz Adank. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Ulvenhout

Gemeentesecretaris Cees Vermeer is aanwezig bij de kranslegging en twee minuten stilte in de Laurentiuskerk in Ulvenhout. De aanvang van de avond is om 18.45 uur.