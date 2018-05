Breda Man (20) vlucht voor politie in auto met gestolen kentekenplaten in Breda Bij een verkeerscontrole in de nacht van donderdag op vrijdag in Breda is een 20-jarige man op de vlucht geslagen in een auto met gestolen kentekenplaten. In Prinsenbeek kreeg de bestuurder een ongeluk en kon hij worden aangehouden.