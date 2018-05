Bredase veelplegers wacht collectief winkelverbod

Het gaat om 27 bedrijven uit de Bredase binnenstad die met het project gezamelijk winkelcriminaliteit en overlast willen terugdringen. Het gaat om een pilot voor 6 maanden.

Met de collectieve winkelontzegging wordt het mogelijk dat een winkeldief of een overlastgevend persoon een winkelverbod kan krijgen in een winkel waar het feit zich voordoet. "Als deze persoon ook bij een andere aangesloten winkel in overtreding gaat, krijgt hij een collectief winkelverbod", aldus de winkeliers.

Met dit collectieve winkelverbod mag zo iemand zich voor een bepaalde tijd in geen van de aangesloten winkels meer vertonen. Doet hij dit wel, dan wordt de straf die vervolgens door het Openbaar Ministerie kan worden opgelegd een stuk hoger.

Aanpak

"Met dit project denken we met name de vaak bekende veelplegers in de binnenstad aan te kunnen pakken", aldus Koert Vermeulen van het Ondernemersfonds.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Breda en wordt ondersteund door de politie, beveiligingsorganisatie Trigion en het Ondernemersfonds Breda. Alle deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de sticker van het Collectief Winkelverbod.