Nieuwe escaperoom Boschstraat niet open door brand

"Er is veel schade binnen. We verwachten dat vrijwel alles afgeschreven is", vertelt eigenaar Marc Bergers.

De brand ontstond naar verwachting in het pand van Escaping. "De oorzaak is nog niet bekend. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan", laat Bergers weten. In de nacht van 24 april stalen dieven al voor zo’n tienduizend euro aan spullen uit de escaperoom.

De opening van Escaping Breda stond over twee weken gepland. "Dat is niet mogelijk. We zaten in de afrondende fase, maar zes maanden werk is in rook opgegaan."