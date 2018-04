Vier overvallers van klanten Rabobank in Venlo en Zundert op vrije voeten

Twee van hen moeten zich wel aan allerlei voorwaarden houden. Zo mogen ze geen contact met medeverdachten hebben. Het gaat om overvallen op klanten van de Rabobank, na een tip door een medewerker van de bank.

Vijf mannen (33 tot en met 43 jaar) zijn volgens justitie betrokken bij het plegen van een gewelddadige overval in Venlo en een mislukte overval in Zundert. Beide overvallen waren in juli 2017.

De zesde verdachte (25) werkte bij de Rabobank. Hij tipte zijn kompanen als klanten veel geld hadden opgenomen. Zo werd op 19 juli een 63-jarige Duitser in Venlo beroofd van 155.000 euro.

Op 28 juli wist de politie een overval in Zundert te verijdelen. Daarbij werden vijf overvallers en de bankmedewerker gearresteerd en werd een van de verdachten in zijn arm geschoten. Sindsdien zat het gezelschap vast.

Ziekte

De bankmedewerker werd wegens ernstige ziekte op vrije voeten gesteld, maar wel onder strikte voorwaarden. Ook een andere verdachte kwam vrij wegens "persoonlijke omstandigheden". In het geval van twee verdachten oordeelde de rechtbank dat hun aandeel in de overvallen relatief te klein was om ze nog langer in voorarrest te houden.

Twee verdachten blijven vastzitten. Een van hen is de man die door de politie tijdens zijn aanhouding in Zundert werd neergeschoten.

De rechtbank buigt zich waarschijnlijk op 4 juli opnieuw over de zaak. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, is nog niet bekend.

