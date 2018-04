Bredanaars besparen 5,8 miljoen kilo aan restafval

Dit laat wethouder Paul de Beer weten in een brief. Met dat aantal loopt Breda goed op koers de doelstelling om het restafval in 2025 terug te brengen naar 127 kilo per inwoner per jaar te behalen.

Dit was bij de aanvang van het project in mei 2016 nog 187 kilo. "Eind 2017 lag het aantal kilo per inwoner al op 155", schrijft de wethouder.

Door over te schakelen naar het nieuwe systeem van afvalscheiding, kan nu meer afval geschikt gemaakt wordt voor hergebruik. Daarvoor kreeg eerder al een flink deel van de stad drie kliko’s. Het restafval moet vervolgens met een pasje aangeboden worden bij een ondergrondse restafvalcontainer in de omgeving.

Na de plaatsing van de restafvalcontainers kwamen vele meldingen binnen van dumpingen van afval naast de containers. "Na de kerstvakantie was er een enorme piek in het aantal bijplaatsingen en het aantal meldingen en klachten erover", aldus De Beer.

De gemeente zet daarom in op onder meer technische verbeteringen, afvalcoaches en handhaving. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding een boete. Uiteindelijk zijn in de periode van eind juli 2017 tot en met maart 2018 zijn uiteindelijk 96 boetes, 660 waarschuwingsbrieven en 217 officiële waarschuwingen uitgedeeld, meldt de wethouder.

Een ander probleem dat nog getackeld moet worden is het verkeerd of onvoldoende afval scheiden. Door goed te informeren moet ook dit verholpen worden.