Overzicht: Hier zijn de vrijmarkten in Breda en dit zijn de regels

De vrijmarkten in Breda beginnen vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Voor volwassenen is er een vrijmarkt bij de Belcrum Beach, het stadsstrand in Breda in de buurt van het Centraal Station. In het Breepark is er een kofferbakverkoop vanaf 07.00 uur.

Bij STEK op de Veilingkade kunnen creatieve ondernemers hun waar aan de man brengen. Daarnaast is er een hobbymarkt op het Kasteelplein naast het Valkenberg.

De kinderen kunnen hun kleedjes vanaf 11.00 neerleggen in park Valkenberg en in Prinsenbeek.

Regels kindervrijmarkt

Het Oranje Comité Breda heeft verschillende regels opgesteld voor de kindervrijmarkt. Het is de bedoeling dat alleen kinderen hun spullen en kunsten aanbieden voor geld, met volwassenen op de achtergrond. Van tevoren kunnen geen plaatsen worden gereserveerd.

Er mogen alleen gebruikte spullen worden verkocht en het is niet toegestaan om eten of drinken te verkopen. Er mogen geen auto's in park Valkenburg komen om te laden of lossen. Het is toegestaan om partytenten van maximaal 3x3 meter en kleine koepeltentjes op te zetten.

Op het einde moeten alle spullen die niet verkocht zijn weer worden meegenomen. Er staan zo nodig aan het einde van de markt vuilniswagens bij de ingang van het park aan de stationszijde.