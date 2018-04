Lil Kleine, Bizzey en Jebroer op Dancetour Breda

Naast de hoofdacts verzorgen ChildsPlay, Kris Kross Amsterdam, The Partysquad, Ruthless, STUK en Giocatori optredens.

Rapper Lil Kleine won in november nog een MTV-award in de categorie beste wereldwijde act. Hij was de eerste Nederlander die deze prijs won. Bizzey is vooral bekend van zijn hits ‘Traag’ en ‘Ja’. De jongens van STUK, beter bekend als StukTV, draaien dit jaar voor het eerst op Dancetour.

Naast Breda zijn er in 2018 ook Dancetour-edities in Dordrecht, Arnhem, Lelystad, Goes, Tilburg en Doetinchem. De organisatie verwacht in totaal ongeveer 80.000 jongeren te verwelkomen op de zeven locaties. De lin-up is nog niet voor elke stad bekendgemaakt.