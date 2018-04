Breda 300 nieuwe ligplaatsen voor boten in de singels van Breda Er komen driehonderd nieuwe ligplaatsen voor roeiboten in de singels en delen van de Aa of Weerijs en de Bovenmark in Breda. Wethouders Boaz Adank sloeg donderdag de eerste officiële meerpaal voor een nieuwe ligplaats in de grond aan de Marksingel.