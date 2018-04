Frank Zijlmans vervangt Poppelaars als voorzitter BredaNu

Bredanaar Zijlmans (65) was eerder voorzitter van poppodia PARA en Mezz.

Hij werkte meer dan dertig jaar als manager in de IT-sector. Verder was hij in dienst bij hogeronderwijsinstelling NHTV en was hij bestuurslid van de City of Imagineers en het CKV Overleg. Sinds kort is hij bestuursvoorzitter van de nieuwe stichting Belcrum Beach.

De functie van Hans Poppelaars kwam vrij omdat hij zijn nieuwe baan als manager bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen niet kon combineren met het werk voor BredaNu. ''Ik verblijf vier dagen per week in Drenthe. Enkel de weekenden in Breda is mijns inziens niet voldoende om deze mooie omroep de aandacht te geven die het nodig heeft en verdient'', laat hij in een persbericht van de omroep weten.

Gezond

Poppelaars zegt BredaNu met een gerust hart achter te laten. ''De exploitatie is gezond, het huisvestingsprobleem opgelost, de zendvergunning verlengd met 5 jaar, het sentiment enorm positief en de vrijwilligersgroep al anderhalf jaar groeiende.''

BredaNu heeft eveneens een nieuwe penningmeester. Maryon Keldermans is de opvolger van Stephan van Zon, die vanaf de start van de omroep betrokken is geweest.