Nieuwe aanhouding voor overval in zaak Rabobankmollen

Het is de tweede aanhouding die de politie in deze zaak verricht. Eind maart werd al een 24-jarige man uit Breda aangehouden.

Het is nog niet duidelijk welke rol de 32-jarige verdachte precies had in de gewelddadige overval. Hij werd vanmorgen rond 7.30 uur aangehouden in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Hij zat daar enige tijd vast in verband met een verkeersmisdrijf.



De man zit vast en wordt verhoord. De politie sluit nieuwe arrestaties niet uit.

Zwaar toegetakeld

De 24-jarige verdachte die eerder werd opgepakt zou samen met een 25-jarige man de 78-jarige vrouw uit Bladel zwaar hebben toegetakeld, meldt de politie.

De Bredadanaar zit op dit moment vast. De 25-jarige man met wie hij de overval gepleegd heeft, is begin dit jaar dood aangetroffen in een flat in Breda. De man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, is om het leven gebracht.

Rabobankmollen

Eerder maakte de politie al bekend te vermoeden dat de overvallers van de bejaarde vrouw in Bladel deel uitmaken van dezelfde dadergroep die vorig jaar ook overvallen pleegde in Venlo en Roosendaal.

Twee medewerkers van de Rabobank worden ervan verdacht de groep te hebben getipt als mensen bij een bankfiliaal veel geld kwamen opnemen. Dit deden ze door interne systemen van de bank te raadplegen.