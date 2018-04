Zonnepark met zestigduizend panelen op Bavelse Berg

Het zonnepark moet goed zijn voor een opbrengst van 20 megawatt aan elektriciteit, vergelijkbaar met het verbruik van zo'n vijfduizend huishoudens. Vlakbij de Bavelse Berg ligt het evenemententerrein Breepark.

Sweco Nederland B.V. heeft voor de aanleg in april vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Breda. Het zonnepark moet gerealiseerd worden op de voormalige afvalberging van de vuilstort in Bavel, die eigendom is van Sweco. Het is nog niet duidelijk wanneer het grote zonnepark er moet liggen.

In het huidige bestemmingsplan is "de mogelijkheid opgenomen het deelgebied te ontwikkelen tot een groene, parkachtige omgeving met gebouwen gericht op vrijetijdsbesteding". Maar dit zal vanwege financiële redenen voorlopig niet ontwikkeld worden. Daarom vraagt het bedrijf hier zolang zonnepanelen op te mogen plaatsen.

Ideale locatie

Wethouder Paul de Beer (D66, duurzaamheid) is verheugd met de plannen. "Het is de ideale locatie voor zo’n zonnepark. Verder kun je er weinig mee. Hier zijn we als gemeente erg blij mee." De Beer hoopt dat de omgeving van de duurzame stroom wordt voorzien. "Het zou mooi zijn als bedrijventerrein Minervum hierdoor zelfvoorzienend zou worden."

De directe omgeving, en wellicht de gehele stad dient mee te kunnen profiteren van de duurzaam opgewekte energie. Het is daarnaast ook mogelijk dat er naast het zonnepark een wielerparcours komt te liggen. Daarvoor zijn recent gesprekken gestart tussen Sweco en initiatiefnemers.

De gemeente heeft inmiddels laten weten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van het zonnepark op de Bavelse Berg. Als er geen bezwaren voor het plan komen kan Sweco aan de slag met het plaatsen van de panelen.