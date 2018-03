Breda Man (24) opgepakt in Breda voor overval in zaak Rabobankmollen De politie heeft woensdagochtend een 24-jarige man uit Breda opgepakt voor de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel vorig jaar. Deze zaak staat in verband met een reeks andere overvallen die werden gepleegd na tips van medewerkers van de Rabobank.