Aantal Airbnb's in Breda twee jaar achtereen verdubbeld

Breda kent nu volgens het onderzoek zo'n driehonderd particuliere adressen die geboekt kunnen worden via de site van Airbnb.

Niet alle Airbnb-accommodaties waren tijdens de periode dat het onderzoek werd gedaan te boeken. Daarbij ging het om de helft. "De verwachting is dat het aantal Airbnb’s ook de komende jaren in hoog tempo zal blijven toenemen."

Het percentage Airbnb-overnachtingen op het totaal is nog gering, geeft wethouder Boaz Adank aan in een brief aan de raad. Dat aantal is nog geen 2 procent van het totaal aantal overnachtingen in logiesaccommodaties.

Regulerende maatregelen

Uit het onderzoek blijkt wel dat er een commercialiseringsslag plaatsvindt, waarbij een klein aantal aanbieders verantwoordelijk is voor een groot deel van de overnachtingen. Vanwege de groei en die vercommercialisering bereidt de gemeente regulerende maatregelen voor.

"Deze is er op gericht de airbnb's te registreren zodat duidelijk is wie de aanbieders zijn en ze net als andere logiesaanbieders toeristenbelasting te laten afdragen."

Amsterdam

De gemeente Amsterdam ging Breda voor met regulerende maatregelen. Zo werd eerder dit jaar besloten om de maximale termijn voor vakantieverhuur vanaf 2019 terug te brengen van zestig naar dertig dagen per jaar.

Momenteel mogen inwoners van Amsterdam hun woning maximaal zestig dagen per jaar verhuren via platforms als Airbnb, Booking.com of Wimdu. Volgens diverse partijen en bewindsgroepen was dit echter te lang. De verhuur van woningen via deze platforms zou voor overlast zorgen in de woonwijken.