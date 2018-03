Agressieve man slaat en schopt NS-medewerkers op station Breda

Agenten wisten hem rond 09.00 uur aan te houden, ondanks fors verzet. De man zou onder invloed staan van verdovende middelen.

Na een controle werd de man gesommeerd de trein te verlaten, maar hij weigerde. Toen de mewerkers Veiligheid en Service van de Nationale Spoorwegen hem nogmaals verzochten zich te verwijderen ging het fout.

De man werd agressief en schopte en sloeg de medewerkers. Een van hen viel door het geweld uit de trein.

Hulp

Collega's die zich op dat moment op het perron bevonden schoten de slachtoffers te hulp. Pogingen tot het bedaren van de man hadden geen zin. Ook zij incasseerden klappen en schoppen.

Pas met hulp van opgeroepen agenten kan de agressieve man worden overmeesterd. Inmiddels is hij ingesloten.

Incident

De NS schreef in haar jaarverslag over 2017 nog dat er minder meldingen waren van geweld in en rond de treinen. ''Maar dit soort incidenten blijven voorkomen'', benadrukt een woordvoerster.

De medewerkers hielden schrammen en blauwe plekken over aan de confrontatie. Zij worden nagekeken door een dokter.

Voor hen is nazorg aanwezig. ''We gaan ze de komende tijd goed in de gaten houden en de zorg aanbieden die ze nodig hebben.'' Door alle NS-medewerkers wordt aangifte gedaan van mishandeling.

