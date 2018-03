Opnieuw raadslid weg binnen Bredase Stadspartij

Nielander liet via een Facebookbericht weten zijn taken binnen de partij neer te leggen. "Het gedrag van Paul De Jong kan niet door de beugel en is mijn inziens een lijsttrekker van welke partij dan ook niet waardig", laat Nielander in het bericht weten.



Lijsttrekker Paul de Jong kwam in opspraak na een publicatie van Omroep Brabant. Zo bleek uit het onderzoek van Omroep Brabant onder andere dat de Jong een horecaverbod opgelegd zou hebben gekregen in 2014. Ook zou De Jong afgelopen najaar hebben vastgezet, maar dit ontkent noch bevestigt hij.

"Na de eerste berichtgevingen heb ik voor mijzelf al besloten mijn activiteiten voor de Bredase Stadspartij neer te leggen", verwijst hij naar publicaties over De Jongs verleden.



In zijn Facebookbericht roept Nielander ook op om tijdens de verkiezingen niet op de Jong te stemmen. "Mijn punt is: bij een beter Breda hebben jij, ik, en de rest van Breda's inwoners Paul de Jong en de Bredase Stadspartij niet nodig", aldus Nielander.