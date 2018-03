Man gewond na mishandeling door 18-jarige man in woning Thorbeckeplein

Breda Tweetal opgepakt na inbraak in Albert Heijn in Breda De politie heeft maandagnacht twee mannen op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in de Albert Heijn aan de Bisschopshoeve in Breda. Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 28-jarige man uit Breda zijn aangehouden.