Op de middelste rijbaan van de A16 ligt wel veel water. De auto had flinke schade en is over de kop geslagen. Ook is het onbekend hoeveel inzittenden de auto had en of zij gewond zijn geraakt.

De ambulance, brandweer en drie politievoertuigen waren ter plaaste. De weg was over twee rijbanen afgezet met rode kruizen. De auto is door een berger getakeld.