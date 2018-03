Serie overvallen en zware mishandeling in Bureau Brabant

Een overvaller sloeg vorig jaar vier keer toe in Roosendaal en een keer in Breda. Kort na elkaar werden in Roosendaal op maandag 18 december drie overvallen gepleegd.

Rond 21.45 uur vond de eerste overval plaats op een tankstation aan de Antwerpseweg. Omstreeks 23.10 uur was het prijs bij een pizzabedrijf aan de Boulevard. Twee uur later was een fastfoodrestaurant aan de Takspui aan de beurt.

Tien dagen later was het opnieuw raak. Op donderdag 28 december werden twee pizzabedrijven overvallen. Om 22.10 uur een zaak op de Nieuwe Markt in Roosendaal en om 22.50 uur een vestiging van Domino’s Pizza op het Graaf Hendrik III-plein in Breda.

Dezelfde dader

De recherche gaat er inmiddels vanuit dat het steeds om dezelfde dader gaat. Hij sprak gebroken Engels met een haast Afrikaans accent, droeg vaak donkere Nike sportschoenen en had steeds een groot vleesmes bij zich.

In vrijwel alle gevallen maakte hij slechts een gering geldbedrag buit.

Zware mishandeling

Daarnaast wordt ook een zware mishandeling op de Haven nabij de Vismarktstraat in Breda behandeld. Een 23-jarige Oosterhouter werd in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 november vorig jaar, omstreeks 04.15 uur door een nog onbekende man fors mishandeld.

De kaak van het slachtoffer werd daarbij gebroken op drie plaatsen. Ook zijn tanden en kiezen stonden scheef in zijn mond. Een operatie was noodzakelijk. De dader droeg een gewatteerd jack en een spijkerbroek en ging er op een fiets vandoor.

Bureau Brabant wordt maandag om 18.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.