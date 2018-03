Burgemeester sluit pand Hazepad na drugsvondst, twee mannen opgepakt

Een van beide mannen had een grote som geld op zak, meldt de politie woensdag. Dit is in beslag genomen, evenals twee auto's.

Toen de agenten en medewerkers van de gemeente rond 17.15 uur het pand betraden, renden aan de achterkant twee mannen naar buiten. Dit duo, een man van 23 en een man van 24 uit Breda, is opgepakt.

In de loods is vervolgens 900 kwam aan henneptoppen gevonden, 2.700 gram hasj en kleine zakjes met hierin vermoedelijk heroïne.

Depla besloot hierop het pand te sluiten. "Helaas zien we dat er loodsen in onze gemeente voor deze criminele doeleinden worden gebruikt. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om actief te controleren", aldus de burgemeester.