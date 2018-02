Gewonden bij ongeluk Princeville

Breda Politie pakt man (30) op voor mishandeling vriendin in Brabantpark De politie heeft dinsdag een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt op verdenking van de mishandeling van zijn 31-jarige vriendin. Hij zou haar aan haar haren over een galerij van een flat in de wijk Brabantpark hebben gesleept.