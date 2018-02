Mannen krijgen celstraffen tot 9 jaar opgelegd voor overvallen Breda

De verdachte S. is veroordeeld tot negen jaar voor overvallen in Breda, Deventer en Zwolle. Hij werd vrijgesproken van een overval in Mierlo, laat de rechtbank dinsdag weten.

Medeverdachte K. werd vrijgesproken van de overval in Breda, maar kreeg ruim twee jaar cel opgelegd voor een overval in Zwolle. Hij werd niet beschuldigd van andere overvallen. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar geacht en moet zich therapeutisch laten behandelen.

De mannen maakten zich volgens de rechtbank schuldig aan de gewapende overvallen op prostituees in de woningen waar de slachtoffers hun beroep uitoefenden. Een van de mannen maakte een afspraak bij het doelwit, waarna de mannen met een vluchtwagen naar de woning reden om hun misdaad uit te voeren.

Tiewraps

De vrouwen werden met messen bedreigd en vastgebonden met tape en tiewraps. "De mannen lieten hun zucht naar buit voorop staan en hadden daarbij geen enkel oog voor de nadelige gevolgen voor de slachtoffers", aldus de rechtbank in het vonnis.

S., die ook veroordeeld is voor het verduisteren van een Mercedes, moet in totaal ruim 21.700 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van acht maanden uitzitten.