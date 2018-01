Dronken Bredanaar bijt man en trapt ruit kapsalon in

Breda Dode man in flat Breda gelinkt aan overval in zaak Rabobankmollen De 25-jarige man die 9 januari dood werd gevonden in een flat aan de Roeselarestraat in Breda, is volgens de politie zeer waarschijnlijk een van de daders van een gewelddadige overval in Bladel vorig jaar. Deze werd uitgevoerd na een tip van 'mollen' binnen de Rabobank.