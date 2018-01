Trein Breda-Brussel gaat rijden in april

Een paar weken geleden beweerde de burgemeester van Brecht dit al zeer stellig. Toen ontkende de Nederlandse Spoorwegen (NS) deze datum nog.

Tien jaar na de oorspronkelijke planning om de trein rechtstreeks van Breda naar Brussel te laten rijden is het nu zo ver. Om de gelegenheid te vieren is wethouder Boaz Adank donderdagochtend alvast een frietje gaan eten op het station in Breda.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur, Waterstaat) spreekt in de brief van een verbetering voor de reiziger "waarbij de reistijd ongeveer een half uur korter wordt'.

"Den Haag houdt vier keer per dag een directe verbinding met Antwerpen en Brussel, deels over de HSL-Zuid via Breda", laat ze weten. Daarnaast hebben reizigers vanuit Den Haag naar België vanaf 9 april 2018 ook een sneller alternatief door met de IC Den Haag - Eindhoven over de HSL-Zuid naar Breda te reizen. Ze kunnen daar met een korte overstaptijd overstappen op de IC Brussel.

De trein is straks in iets minder dan een half uur in Antwerpen en in iets meer dan een uur in Brussel. Daarbij wordt gestopt in Noorderkempen, Antwerpen, Brussel, Brussel-Zaventem en Brussel-Zuid.