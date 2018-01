Familieband tussen bewoners beschoten huizen Breda en flat Roeselarestraat

Dat vertelt een woordvoerder van de politie dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie vermoedt dat het om een incident uit het criminele millieu gaat.

Een van de verdachten van het doden van de 25-jarige man die werd aangetroffen in de flat aan de Roeselarestraat is verwant aan een van de bewoners van de beschoten huizen. Ook is er een familieband tussen het slachtoffer en een van de bewoners.

Opsporing Verzocht toonde dinsdagavond nieuwe beelden van de beschieting van het huis aan de Ahornstraat in Breda. Er is gebruik gemaakt van een automatisch wapen. De beelden zijn afkomstig van bewakingscamera's aan de gevel van het beschoten hoekhuis.

Routinecontrole

De zaak van de beschoten woningen houdt ook volgens het Openbaar Ministerie (OM) verband met het incident in de flat aan de Roeselarestraat. Twee mannen, die na een routinecontrole van agenten op de vlucht waren geslagen, renden naar binnen bij de flat.

Toen ze via het balkon wilden vluchten, vielen ze naar beneden. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden zijn zwaargewond geraakt.

Familie

In de flatwoning werd na het incident het lichaam van een 25-jarige man gevonden. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen. De twee verdachten worden beschuldigd van moord of doodslag plus wapenbezit, omdat in hun auto een aantal handvuurwapens is aangetroffen.

Volgens BN de Stem is het slachtoffer de kleinzoon van de bewoner van een van de beschoten huizen in de stad. Omroep Brabant weet daarnaast te melden dat een van de verdachten de broer is van een bewoner van het andere huis dat onder vuur genomen is. Het Openbaar Ministerie (OM) "ziet het verband" tussen de zaken, maar kon hier niet inhoudelijk op ingaan.

Val

Het onderzoek naar de incidenten loopt nog. Ook loopt een door de rijksrecherche uitgevoerd onderzoek naar de omstandigheden waarin de verdachten van het balkon vielen.

Getuigen melden dat het arrestatieteam "vermoedelijk op het moment dat de twee naar buiten vluchtten" heeft geschoten met zogeheten bean bags. Dit is munitie die een flinke klap op het lichaam geeft.

De woordvoerder van de politie vertelde eerder aan NU.nl dat door de rijksrecherche wordt onderzocht in welk stadium van de vlucht er op de verdachten geschoten is. Beiden verdachten hebben aangifte gedaan tegen de politie wegens poging tot doodslag of zware mishandeling.