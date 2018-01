'250 extra rechercheurs nodig voor aanpak criminaliteit in regio'

Aanleiding zijn de criminele ontwikkelingen in de regio en de gebeurtenissen van de afgelopen week. Een week geleden werd de stad opgeschrikt door de beschieting van twee huizen, dinsdag volgde het incident op de Roeselarestraat.

"Het zijn schokkende incidenten die duidelijk maken dat de georganiseerde criminaliteit ons allemaal raakt", schrijft de burgemeester in een toelichting op zijn Facebook. "Het is niet iets wat zich enkel en alleen afspeelt in een afgesloten, donkere wereld waar je als gewone burgers geen last van hebt."

Depla: "Iedereen die dat dacht, weet na deze week wel beter. Daarom is het belangrijk dat we samen een vuist maken tegen de georganiseerde criminaliteit. 185.000 paar ogen kunnen daarbij politie, justitie en gemeente enorm helpen". Hiermee doet burgemeester Depla een beroep op de Bredase bevolking om misstanden te melden.

Extra recherche

"Toch heb ik ook gepleit voor meer politie voor onze regio. Ik heb aangegeven dat 250 extra rechercheurs nodig zijn in onze regio." Bij de omvang van de politie-capaciteit krijgen enkele regio’s in de Randstad een speciale grote steden-toeslag waarmee recht wordt gedaan aan de speciale problemen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

"Eigenlijk zou bij het bepalen van de capaciteit in onze zuidelijke regio’s er een ondermijningstoeslag moeten komen. Want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we de georganiseerde criminaliteit echt op de huid gaan zitten."

De belangrijkste argumenten voor dit pleidooi zijn volgens Depla de hoeveelheid erstige zaken en de capaciteit. Hij vergelijkt het aantal moordonderzoek in 2017 in de regio (16) met Amsterdam. Dat had volgens hem een vergelijkbaar aantal. "Het aantal rechercheurs was hier echter de helft van dat in Amsterdam.

Georganiseerde misdaad

"De helft van deze moorden heeft in onze regio een achtergrond in de georganiseerde criminaliteit. Deze zaken - waar vaak weinig mensen bereid zijn om met de politie te spreken - vergen veel meer onderzoek dan andere onderzoeken met dodelijke afloop", geeft hij aan.

Een derde argument voor een forse investering in het politiecorps, is het onopgelost blijven van zaken door gebrek aan capaciteit. In de regio zijn drie moordzaken op de plank zijn blijven liggen, stelt de burgemeester. "Daarnaast zijn er ook onderzoeken naar andere zwaardere incidenten (zoals schietpartij in Haagse Beemden en in Etten-Leur) blijven liggen. Dat is niet uit te leggen. Maar helaas wel realiteit in onze regio."

"Als je deze gegevens op je in laat werken, is het logisch dat er extra recherche capaciteit bij moeten komen in onze regio. En heeft het niets te maken met een rituele dans of een gemakkelijk pleidooi."