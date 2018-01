Een Bredase zaak op tweede coldcase-kalender

De politie hoopt meer te weten te komen over de dood van de 50-jarige Simba Fall. De man werd in september 2011 gevonden in een fietsenstalling van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer.

De man,een vluchteling uit Senegal, leidde een zwervend bestaan. Op bewakingsbeelden van de parkeergarage is te zien hoe een persoon zich over het slapende slachtoffer buigt en "kennelijk een dodelijk schot afvuurt".

De politie heeft tot verlenging van de kalender besloten nadat de eerste uitgave met 52 coldcases (een per week) in 2017 tot veel bruikbare tips leidde. De eerste kalender met onopgeloste levensdelicten en vermissingen leverde 78 tips op over zaken op de kalender, waarvan er 32 bruikbaar bleken.

In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht.