Gemeenteraadsverkiezingen: Dit zijn de lijsttrekkers in Breda

50Plus - Joep Taks

Joep Taks is bij deze gemeenteraadsverkiezingen de lijsttrekker van 50Plus. Taks was al eerder bij de waterschapsverkiezingen in 2015 lijsttrekker namens 50Plus, maar vervulde eerder ook de rol van raadslid voor de VVD. De precieze speerpunten op het programma van 50Plus in Breda staan op de website van de partij.

BOB - Cees van der Horst

Cees van der Horst vertegenwoordigt BOB als lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De in Princenhage geboren en getogen Bredanaar verliet in 2013 de VVD en startte Breda's Ondernemers en Ouderenbelang (BOB). Het partijprogramma staat op de website van BOB.

GroenLinks - Peter Bakker

De kandidatencommissie van GroenLinks Breda draagt Peter Bakker voor als de nieuwe lijsttrekker tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bakker, die in 2012 en 2014 al korte tijd raadslid was, stuurde als burgerraadslid eerder het onderzoek aan naar de fouten die de gemeente bij het NAC-stadion maakte. Het uitgebreide programma van GroenLinks Breda wordt nog gepubliceerd.

PvdA - Miriam Haagh

De PvdA in Breda wijst wethouder Miriam Haagh voor zorg, onderwijs & dienstverlening aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Haagh vervult vanaf 2014 de rol van wethouder. Op de website van PvdA staat een uitgebreid verkiezingsprogramma. Haagh was tijdens de vorige verkiezingen ook lijsttrekker en sprak BredaVandaag destijds over haar leven en politieke visie.

CDA - Bob Bergkamp

Ex-wethouder van sociale zaken, Bob Bergkamp, is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de lijsttrekker namens CDA Breda. In de zomer van 2017 leek het erop dat fractievoorzitter Peter Elbertse lijsttrekker zou worden, maar hij werd gepasseerd en stapte kort daarna op vanwege verschil in visie. Het partijprogramma voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wordt nog gepubliceerd.

SP - Bas Maes

Bas Maes is door SP Breda aangedragen als lijsttrekker tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De in Haagse Beemden geboren Maes, die van oorsprong architect is, zette zich al eerder in als afdelingsvoorzitter en commissielid. De partij was recentelijk veel in het nieuws vanwege de verruimde openingstijdenkwestie. Het volledige partijprogramma staat inmiddels op de website van SP Breda. Het verkiezingsprogramma wordt traditioneel gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 4 januari 2018.

Breda '97 - Peter Vissers

Raadslid en fractievoorzitter Peter Vissers vervult de rol van lijsttrekker bij Breda '97 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In het dagelijkse leven werkt Vissers bij de Dordrechtse gemeente. Na twintig jaar wonen in Belcrum, verhuisde hij enkele jaren geleden naar Teteringen. Vissers staat bekend om zijn inzet als vrijwilliger, zo was hij bestuurslid van het buurthuis in de Belcrum. Het verkiezingsprogramma staat naar verwachting binnenkort op de website van de partij.

VVD - Thierry Aartsen

De 27-jarige Thierry Aartsen is door de leden van VVD Breda gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aartsen is hiermee de jongste lijsttrekker tijdens deze Bredase raadsverkiezingen. De kersverse lijsttrekker is sinds 2010 al als raadslid betrokken en is sinds 2016 ook fractievoorzitter van de VVD in Breda. Het uitgebreide verkiezingsprogramma van de VVD staat inmiddels online.

D66 - Tim van het Hof

Tim van het Hof is door de plaatselijke D66 unaniem verkozen tot lijsttrekker tijdens de raadsverkiezingen van 2018. Van Het Hof was in 2014 al actief bij campagnevoeren als campagneleider. Ook werkte hij bij de Bredase jongerenraad en rondde in 2017 zijn bachelor Bestuurskunde af aan de Universiteit van Tilburg. Het partijprogramma zal naar verwachting op 10 januari vastgesteld worden en wordt daarna gepubliceerd.

Trots Breda - Yvonne de Heer-Sévèke

Yvonne de Heer-Sévèke vertegenwoordigt Trots Breda als lijsttrekker tijdens de raadsverkiezingen van 2018. De uit Breda afkomstige fractievoorzitter was in het dagelijkse leven werkzaam als juridisch ambtenaar en vervult wederom de lijsttrekkersrol namens de partij.

Volkspartij Breda - Jamal El Kadouri

Jamal El Kadouri is namens Volkspartij Breda lijsttrekker tijdens de raadsverkiezingen van 2018. Op 1 november 2017 nam El Kadouri de rol van fractievoorzitter over van Basile Lemaire. Deze nieuwe lijsttrekker werd unaniem door de partij gekozen. Een uitgebreid verkiezingsprogramma staat inmiddels op de website van Volkspartij Breda.

Bredase Stadspartij - Paul de Jong

De Bredase Stadspartij is opgericht door een aantal leden van de inmiddels ontbonden partij Gemeentebelangen. De Bredase Stadspartij vertegenwoordigt een nieuwe visie en komt met nieuw bloed. De rol van lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is weggelegd voor Paul de Jong. Meer informatie staat op de website van de partij.

Volmondig Ja!

Gemeenteraadsleden Els Groeneweg en Peter Elbertse bundelen hun krachten en gaan onder de naam Volmondig Ja! de raadsverkiezingen in. Spoedig wordt de kandidatenlijst en de nieuwe lijsttrekker bekendgemaakt.